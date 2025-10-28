  • İSTANBUL
İzmir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
İzmir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çeşme'de Ş.C.S. yönetimindeki otomobil, Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda Ege Koçak'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu İ.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yolcu İ.Ö'nün ise ayağında kırık olduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü Ş.C.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

