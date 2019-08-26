İzmir'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın öldü İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden F.S. (45) otomobil, Mavişehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan vatandaşı Mekhribon Saidova'ya (36) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü belirledi. Şok geçiren sürücü, sağlık ekiplerince götürüldüğü Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalenin ardından gözaltına alındı. Saidova'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

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