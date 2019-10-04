0553 313 94 23

İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü

İzmir’in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü, marketin önünde bulunan manav tezgahına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

04 Ekim 2019 Cuma 17:00
İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü

Olay, bugün 14.00 sularında Konak ilçesinde bulunan 510 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden B.E. idaresindeki otomobil, yolun kenarında bulunan bir marketin manavtezgahına daldı.

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlıkekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü B.E., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken çekici yardımıyla manav tezgahına giren araç çıkarıldı.

Olay sırasında manavdan alışveriş yapan birinin olmamasıyla faciadan dönüldü. Markette maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 17:00
  1. İzmir’in Konak ilçesi
  2. kaza
  3. manav tezgahı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekşi Sözlük'ten yeni skandal! Bu kez hedeflerinde Devlet Bahçeli var
    1. Ekşi Sözlük'ten yeni skandal! Bu kez..
    2. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    3. EYT’lilerden Meclis’e çağrı son dakika
    4. Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet..
    5. Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi
    6. KPSS, YKS, DGS, ALES bu yıl hangi..
    7. Tohum kredisi nasıl alınır sertifikalı..
    8. AK Partili Bülent Turan'dan infaz..
    9. MHP'li Semih Yalçın'dan..
    10. Ülkede katliam gibi kaza! 21 ölü
    11. Almanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri..
    12. Fenerbahçe'nin eski yıldızı virüs..
    13. İzmir'de otomobil manav tezgahına..
    14. Ahmet Davutoğlu, 18 Ekim'de oraya..
    15. Kasımpaşa, Konyaspor maçı..
    16. Rum yönetimine çok net cevap: Asla..
    17. Erdoğan cuma namazı sonrası..
    18. Sağanak yağış İstanbul'a doğru yola..
    19. EYT hemen çıkar mı? EYT için tarih..
    20. Elektrik faturası düşürmenin yolu..
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek