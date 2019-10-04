İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü
İzmir’in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü, marketin önünde bulunan manav tezgahına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.04 Ekim 2019 Cuma 17:00
Olay, bugün 14.00 sularında Konak ilçesinde bulunan 510 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden B.E. idaresindeki otomobil, yolun kenarında bulunan bir marketin manavtezgahına daldı.
Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlıkekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü B.E., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken çekici yardımıyla manav tezgahına giren araç çıkarıldı.
Olay sırasında manavdan alışveriş yapan birinin olmamasıyla faciadan dönüldü. Markette maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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