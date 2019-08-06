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İzmir'de otomobil ile TIR kafa kafa çarpıştı

Tire'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:26
İzmir'de otomobil ile TIR kafa kafa çarpıştı

İzmir'de Tire’den İzmir İstikametine gitmekte olan 35 YBT 91 plakalı Mehmet Ergel yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 45 HB 5580 plakalı Emin Kartal yönetimindeki TIR ile Mahmutlar Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan talihsiz adamın yardımına AKS ve 112 ekipleri yetişti.

Yaralıyı sıkıştığı araçtan kurtaran ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Tire Devlet Hastanesine götürdü. Araçta yaralanan Mehmet Ergel’in yüzünden ciddi yara aldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:26
  1. İzmir
  2. Tire
  3. trafik kazası

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