İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı İzmir’inMenemenilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İzmir’inMenemenilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Maltepe mahallesi mevkinde meydana geldi. Ulukent’ten Foçaistikametine giden Mehmet Yalçın Akdenizidaresindeki 06 HJ 797plakalı otomobil, Maltepe serbest bölge girişindebulunan virajı alamayarak yol kenarındaki çam ağacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Mehmet Yalçın Akdeniz, yolcular; Fikret Hale Gündoğan ile Birsen Akdeniz‘in olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ağır yaralanan yolcuKerem Boraisehastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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