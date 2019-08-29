0553 313 94 23

İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir’inMenemenilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 01:47
İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir’inMenemenilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Maltepe mahallesi mevkinde meydana geldi. Ulukent’ten Foçaistikametine giden Mehmet Yalçın Akdenizidaresindeki 06 HJ 797plakalı otomobil, Maltepe serbest bölge girişindebulunan virajı alamayarak yol kenarındaki çam ağacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Mehmet Yalçın Akdeniz, yolcular; Fikret Hale Gündoğan ile Birsen Akdeniz‘in olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ağır yaralanan yolcuKerem Boraisehastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 01:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu’cu Abdullah Başçı'dan istifa açıklaması!
    1. Davutoğlu’cu Abdullah Başçı'dan istifa..
    2. Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den..
    3. 5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda..
    4. İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü,..
    5. Başkan Erdoğan'dan sert tepki:..
    6. Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek..
    7. Erdoğan açıkladı: Rusya'ya boşuna..
    8. Sivas'ta HES kanalı patladı
    9. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar..
    10. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki..
    11. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    12. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES..
    13. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri..
    14. Suudi Arabistan, Husilere ait bir..
    15. FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu..
    16. İklim aktivisti Greta Thunberg'ten..
    17. Malatya’da silahlı çatışma: 3 gözaltı
    18. İzmir’de 38 düzensiz göçmen yakalandı
    19. 76. Venedik Film Festivali başladı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı..
    21. ABD'den güvenli bölge için yeni..
    22. Hatay'da kamyonetin freninin patlaması
    23. Tedavileri tamamlanan caretta..
    24. Düğün sonrası yumruklar konuştu
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la..
    26. Didim Barış Festivali programı belli..
    27. Sudan'da YTB bursluları eski..
    28. Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de..
    29. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan 3..
    30. Erdoğan ile Trump arasında kritik..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası