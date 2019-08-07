İzmir'de otluk alanda yangın
Çeşme'de enerji nakil hatlarının da bulunduğu otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:05
İZMİR (AA) - İzmir'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.
Çeşme ilçesi Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin enerji nakil hatlarının da bulunduğu alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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