İzmir'de otluk alanda yangın Çeşme'de enerji nakil hatlarının da bulunduğu otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor. Çeşme ilçesi Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Ekiplerin enerji nakil hatlarının da bulunduğu alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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