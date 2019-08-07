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İzmir'de otluk alanda yangın

Çeşme'de enerji nakil hatlarının da bulunduğu otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:05
İzmir'de otluk alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Çeşme ilçesi Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin enerji nakil hatlarının da bulunduğu alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:05
  1. İzmir
  2. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
  3. Otluk alan
  4. Yangın

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