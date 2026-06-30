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Yerel İzmir'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yerel

İzmir'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangına havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu.

İzmir’in Dikili ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana ulaştı.

Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

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