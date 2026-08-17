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Spor Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi
Spor

Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi

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Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Chelsea forması giyen Pedro Neto'yu transfer etmek istiyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto'yu kadrosuna dahil etmek istiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de transfer hareketliliği yaşanılıyor. Sezona 41 futbolcuyla başlayan Londra ekibinde takımdan ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı. Chelsea'de forma giydiği 2 sezonda 103 maça çıkan ve 19 gol, 19 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto, Al-Hilal'in radarına girdi. Suudi ekibinde Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un takımdan ayrılması beklenirken, bu boşluk Neto ile doldurulmak isteniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre birçok isimle yollarını ayıran Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu bonservis beklentisi 60 milyon euro. Öte yandan haberde Neto'nun Al-Hilal'in teklifini kabul ettiği, kısa zamanda transferin resmiyete dökülmesinin beklendiği ifade edildi.

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