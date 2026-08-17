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Spor Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

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Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş ile Tera Yatırım Holding arasında futbol A ve erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve davetliler katıldı.

Yeni sezonun Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını dileyen Adalı, "Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, tribündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana Beşiktaş'ımıza birçok sponsor kazandırdık. Sponsorluk anlaşması yaptığımız markaların tamamı alanında lider, büyük, önemli firmalar. Bugün de kendi sektörünün önemli markalarından olan Tera Holding ile yaptığımız işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

 

Kısa bir süre önce yeni sezon formalarının camianın ve taraftarların beğenisine sunulduğunu anlatan Serdal Adalı, "Sponsorumuz, önümüzdeki 2 sezon boyunca futbol takımımızın sırt sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza katkı sağlayacak. Ayrıca, bu sezon uzun bir zaman sonra ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan erkek basketbol takımımıza da bir sponsorluk desteği verdiler. Önümüzdeki sezon basketbol erkek takımımızın da sırt sponsoru olarak basketbol formalarımıza adını yazdırdılar. Hem futbol hem de basketbol formalarımızda markanın sponsorluğunu görmekten büyük mutluluk duyacağız. Kulübümüz ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ ve TERA Yatırım Holding AŞ arasında, sermaye piyasaları, finansman, yatırım bankacılığı ve diğer potansiyel finansal çözümler kapsamında iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Adalı, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı için yeni sponsorluk görüşmelerine baktıklarını belirterek, "Basketbola bir sponsorluk ihtiyacı var. Birkaç firma ile görüşme halindeyiz. İnşallah basketbol şubemizin sponsor konusunu tamamlayacağız. Avrupa Ligi'nden sonra bütçemiz haliyle yükseldi. Yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah umduğumuz sponsorlukları gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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