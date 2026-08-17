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Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

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IHA Giriş Tarihi:

Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, güçlü operasyonel yetkinliği ve artan küresel seyahat talebiyle büyüme ivmesini sürdürüyor.

#1
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

16 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleşen 958 uçuş ve 180 bin 914 yolcu trafiği ile havalimanı tarihinin en yüksek günlük performansına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Böylece havalimanında günlük yolcu sayısı ilk kez 180 bin seviyesinin üzerine çıktı.

#2
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

Yaz sezonunun en yoğun döneminde elde edilen bu başarı; dış hat gelen/giden yolcu, iç hat gelen/giden yolcu ve dış hat uçuş trafiği kategorilerinde de eş zamanlı rekorlarla taçlandı.

#3
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

Bu rakamlarla Sabiha Gökçen, günlük uçuş ve yolcu trafiği, dış hatlar gelen ve giden yolcu, iç hatlar gelen ve giden yolcu, toplam dış hat uçuş sayısı ve dış hat giden uçuş trafiğinde yeni rekorlara ulaştı.

#4
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

Aynı gün, yolcu biniş köprüleri (Passenger Boarding Bridges - PBB) ile hizmet verilen uçak sayısında da yeni bir rekora imza atıldı. Daha önce 212 uçakla kaydedilen günlük rekor 16 Ağustos’ta 218 uçağa hizmet verilmesiyle aşılırken, PBB operasyonlarında tüm zamanların en yüksek günlük seviyesine ulaşıldı.

#5
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

Yoğun trafik hacminin operasyonel bütünlük korunarak yönetilmesi, havalimanı ekosistemindeki tüm paydaşların yüksek koordinasyonu sayesinde sağlandı. Terminal işletmecisi ISG, yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu deneyimine yönelik süreçleri optimum şekilde yönetirken havalimanı otoritesi HEAŞ ekipleri; hava trafik, apron, pist, meydan faaliyetleri ve saha emniyetine ilişkin operasyonların düzenli şekilde sürdürülmesini sağladı.

#6
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, rekor performansı şu sözlerle değerlendirdi: "16 Ağustos tarihinde günlük yolcu trafiğinde 180 bin eşiğinin ilk kez aşılması, Sabiha Gökçen’e olan güçlü talebin ve kesintisiz operasyonel kabiliyetimizin net bir göstergesidir.

#7
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

Bizim için gerçek başarı; yalnızca yüksek kapasiteyi yönetmek değil, bu ölçekte dahi yolcu odaklı hizmet anlayışımızdan ve 'kusursuz müşteri deneyimi' hedefimizden ödün vermemektir. Operasyonel yetkinliğimiz ve teknolojik altyapımız kadar, yolcularımıza güven ve konfor sunan insan odaklı yaklaşımımız da bu başarının temelini oluşturuyor. Sahadaki özverili ekiplerimize, iş ortaklarımıza ve bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz.

#8
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

Terminalimizde uçuş ve yolcu güvenliğini sağlayan, operasyonlarımızın sürekliliği için bizlerden desteğini esirgemeyen tüm kamu kurumlarına ve çalışanlarına güçlü koordinasyonları ve iş birlikleri için minnettarız. Sabiha Gökçen olarak bölgesel bir transfer merkezi olma vizyonumuz doğrultusunda yolcu deneyimini sürekli iyileştirmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz."

#9
Foto - Yolcu trafiğinde yeni rekor Sabiha Gökçen günlük 180 bini devirdi

Genişleyen bağlantı ağı, T1 entegrasyonu ile eklenen ilave biniş kapıları ve artan yolcu kapasitesiyle Sabiha Gökçen, Türkiye’nin hava ulaşımındaki kritik rolünü pekiştirirken İstanbul’un stratejik konumunu da güçlendirmeyi sürdürüyor. Son rekor, terminal işletmecisinin yüksek yoğunluklu dönemlerdeki çevikliğini ve artan seyahat talebine güçlü operasyonel kapasitesiyle yanıt verebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

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