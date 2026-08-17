Bilecik’te korkutan deprem
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Bilecik’te AFAD verilerine göre saat 14.23'te depremin merkez üssü İnhisar ilçesine bağlı Akköy olarak belirlendi. Deprem yerin yaklaşık 3.0 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.23'te meydana gelen depremin merkez üssü Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Akköy olarak belirlendi.
3.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Yerin yaklaşık 5,4 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.