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Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

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AA Giriş Tarihi:

Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Kayseri'de yaklaşık 50 yıl boyunca kapalı olan ve zamanla içi toprakla dolan 507 yıllık Gön Hanı, restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor.

#1
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

İpek Yolu üzerindeki kervanlara konaklama hizmeti veren han, Yavuz Sultan Selim döneminde Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından 1519 yılında tarihi Kapalı Çarşı'nın içine yaptırıldı. Kapalı Çarşı'da bir ayakkabı dükkanının yanındaki kapının ardına adeta gizlenmiş durumda olan hanın alt katında ticari birimler, üst katındaki odalarda ise konaklama alanları bulunuyor.

#2
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Uzun yıllar atıl durumda kalan han, Melikgazi Belediyesince 2021 yılında restorasyona alındı. Kentte 1940 yılında meydana gelen deprem ve sonrasında toprakla dolan tarihi hanın büyük bir bölümü restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı.

#3
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Kapalı Çarşı içinde bulunan hanın geçmişte kaderine terk edildiğini söyledi.

#4
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Çarşıdaki Güngörmez Mescidi'nin penceresinden 2019 yılında gördüğü tarihi mekanın kapısının yıllardır kapalı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, 1400 metrekare alana sahip hanın 1940 yılında meydana gelen depremle bir bölümünün yıkıldığını, esnafın da yıkıntıların üzerine kaçak depolar inşa ettiğini anlattı.

#5
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Palancıoğlu, belediye başkanı seçilmesinin ardından Piri Mehmet Paşa Vakfı'ndan kiraladıkları handa büyük çaplı bir restorasyon başlattıklarını belirten Palancıoğlu, "Şu anda gördüğümüz bütün yapılar, aslında toprak altında kalan yapılar.

#6
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Yer yer 5, 6, 7 metre kazı yaparak, esnafı da rahatsız etmemek için gündüz yaptığımız kazıları sabah vakitlerinde yaparak, esnaf işe başlamadan önce toprağı dışarı çıkarttık.

#7
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Buraya kamyon, kepçe girmiyor, dolayısıyla elle yapılan bir taşıma oldu. Yaklaşık 7 bin kamyonluk hafriyatı çıkartarak buranın izlerini bulduk ve her bulduğumuz izden sonra buradaki yapı ortaya çıktı." diye konuştu.

#8
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Hanın restorasyonunda son aşamaya geldiklerini, yakın zamanda tefrişatına başlayacaklarını dile getiren Palancıoğlu, "500 yılı aşkın bir süre önce yapılmış, İpek Yolu üzerindeki ticareti destekleyen, insanların konakladığı bir han.

#9
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Alt kısmında ticari birimler, üst kısmında 8 metrekarelik han odaları olan ve aşağıda iki tane çok büyük kemerli yapının olduğu bir alan. Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak bir alan." dedi.

#10
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Palancıoğlu,Kapalı Çarşı'yı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin üstü açık bu tarihi handa nefes alacaklarını belirterek, "Burayı sosyal, kültürel faaliyetlerin merkezi olarak kullanmak istiyoruz.

#11
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

İnsanlar gelecek, çay, kahve içecek, sohbet edecek. Aynı zamanda belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak. Şiir dinletilerimiz, sazlı, sözlü programlarımız, sohbetlerimiz, konuşmalarımız, sergilerimiz, halı mezatlarımız olacak.

#12
Foto - Üstündeki topraktan kurtuldu tarihi Gön Hanı turizmin hizmetinde

Kapalı Çarşı'yı ve şehir merkezini renklendirecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

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