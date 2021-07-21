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Yerel İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı
Yerel

İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle sonucu kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 15:01:00 -
İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı

Yaka Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 amfibi uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale edildi.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın, kontrol altına alındı.

Öte yandan Çeşme ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde de otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 1 helikopter ve 2 arazöz ile kısa sürede söndürüldü.

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