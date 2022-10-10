İzmir'de orman yangını! Ekipler harekete geçti
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.