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Yerel İzmir'de orman yangını! Ekipler harekete geçti
Yerel

İzmir'de orman yangını! Ekipler harekete geçti

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahalesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 14:01:00 -
İzmir'de orman yangını! Ekipler harekete geçti

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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