İzmir'de orman yangını çıktı
Balçova ilçesi teleferik civarındaki yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı
İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Balçova'da teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.