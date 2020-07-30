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Aktüel

İzmir'de orman yangını çıktı

Balçova ilçesi teleferik civarındaki yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:26:05 -
İzmir'de orman yangını çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Balçova'da teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.



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