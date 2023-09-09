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Yerel İzmir'de orman yangını!
Yerel

İzmir'de orman yangını!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 16:07:00 -
İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı. Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.
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