İzmir'de "omuz atma" tartışmasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde yaşanan tartışmada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde yaşanan tartışmada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Altıntaş Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, dün akşam saatlerinde Semih Köse (30) ile S.B. arasında "omuz atma" meselesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüdükçe kavgaya dönmesiyle, S.B. yanındaki bıçakla Köse'yi yaraladı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Polis, şüpheli S.B. ile kavgaya karışan kardeşleri S.B. ve T.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.