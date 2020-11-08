Okullar ne zaman açılacak İzmir | Ege Denizi Seferehisar açıklarında meydana gelen deprem İzmir’de 115 canın yaşamını yitirmesine yol açtı. İzmir’de 17 bina yıkıldı, onlarca binada ise hasar meydana geldi. Yaşanan bu acı olayın ardından İzmir’de okullar tatil edildi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

İzmir’de okullar ne zaman açılacak? | İzmir’de okullar ayın kaçında açılacak?

30 Ekim’de yaşanana depremin ardından İzmir’de okullar bir hafta tatil edilmişti. Ancak İzmir henüz yaralarını saramadı ve okul tatili bir hafta daha uzatıldı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık” dedi.

İzmir’de hangi okullar hasarlı? | İzmir hasarlı okullar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada hasarlı okullar hakkında bilgi verdi. Kurum, "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18’i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek.