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Eğitim İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okullar açılması uzatıldı mı?
Eğitim

İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okullar açılması uzatıldı mı?

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen depremden dolayı İzmir'de eğitim öğretim faaliyetleri hakkında açıklamada bulundu. Peki, İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okullar açılması uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:10:00 - 2020-11-06 18:13:09
İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İzmir'de okullar açılması uzatıldı mı?

Medyana gelen depremin ardından okullarda eğitime ara verilen İzmir'de, öğrenciler yeniden okullarda eğitim faaliyetlerinin başlayacağı günü araştırıyor. 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrasında İzmir il genelinde okullar önümüzdeki hafta eğitim öğretime ara verecek. Konuyla ilgili : "Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." açıklamasında bulunmuştu. 

İzmir'de okullar açılması uzatıldı mı?

Son dakika İzmir'de meydana gelen deprem sonrası eğitimle ilgili yeni karar açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşlarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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