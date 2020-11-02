  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İzmir'de okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

İzmir'de okullar ne zaman açılacak?

İzmir'de okullar ne kadar tatil olacak? | İzmir 6,6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Vatandaşlar bir yandan enkazlarda can ararken bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını, okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, İzmir'de okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:17:00 -
İzmir'de okullar ne zaman açılacak?

İzmir’de okulların açılacağı tarih | Türkiye’nin kalbi İzmir’de atıyor. Yapılan son açıklamaya göre İzmir’de 79 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaralarını sarıyor. Ayrıca milyonlarca kişi okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

İzmir'de okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir’de bir hafta okulların tatil edildiğini açıkladı. Okulların tatil süresinin uzayıp uzamayacağı konusunda ise bir bilgi yok.

İzmir’de kaç artçı oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?
İzmir’de kaç artçı oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?

Gündem

İzmir’de kaç artçı oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu hesaplar niye hep ahirete kalıyor?
Gündem

Bu hesaplar niye hep ahirete kalıyor?

Hasan Karakaya'nın, “Size kimse ‘abi’ demeyecek” ifadeleriyle hikayesini anlattığı o günkü İmam Hatip öğrencisi, bugünkü gazetemiz yazarı Ha..
Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım
Siyaset

Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım

Başkanlık Sistemi'nin zaruret olduğunu ve gelecek nesiller için Başkanlık Sistemi'nin daha iyi bir form olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Ge..
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay