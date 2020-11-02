İzmir'de okullar ne zaman açılacak?
İzmir'de okullar ne kadar tatil olacak? | İzmir 6,6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Vatandaşlar bir yandan enkazlarda can ararken bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını, okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, İzmir'de okullar ne zaman açılacak?
İzmir’de okulların açılacağı tarih | Türkiye’nin kalbi İzmir’de atıyor. Yapılan son açıklamaya göre İzmir’de 79 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaralarını sarıyor. Ayrıca milyonlarca kişi okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.
İzmir'de okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir’de bir hafta okulların tatil edildiğini açıkladı. Okulların tatil süresinin uzayıp uzamayacağı konusunda ise bir bilgi yok.