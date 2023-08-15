  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir’de nüfus arttı!
Yerel

İzmir’de nüfus arttı!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 15:18:00 -
İzmir’de nüfus arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiğini, en çok göç alan ve göç veren illerin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu duyurdu. İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il olurken 189 bin 104 kişi ile Ankara ikinci ve 132 bin 426 kişi ile İzmir üçüncü oldu. En çok göç veren iller de 418 bin 82 kişi ile İstanbul, 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir'dir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiğini, en çok göç alan ve göç veren illerin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu duyurdu. İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il olurken 189 bin 104 kişi ile Ankara ikinci ve 132 bin 426 kişi ile İzmir üçüncü oldu. En çok göç veren iller de 418 bin 82 kişi ile İstanbul, 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir'dir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23