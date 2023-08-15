İzmir’de nüfus arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiğini, en çok göç alan ve göç veren illerin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu duyurdu. İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il olurken 189 bin 104 kişi ile Ankara ikinci ve 132 bin 426 kişi ile İzmir üçüncü oldu. En çok göç veren iller de 418 bin 82 kişi ile İstanbul, 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir'dir.