  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de muhteşem görüntüler
Gündem

İzmir'de muhteşem görüntüler

İzmir’de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 07:01:00 -
İzmir'de muhteşem görüntüler


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarının ardından İzmir’de kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Ana arterlerde meydana gelen su yoğunluğundan dolayı ise sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan, gökyüzünde çakan şimşekler ise adeta görsel şölen oluşturdu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir’de adeta gece gündüze döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay