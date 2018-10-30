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İzmir'de motosikletli timlere 88 yeni polis

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 88 polis memuru, sertifikalarını aldı. Polislerin motosikletlerin üzerinde yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.

30 Ekim 2018 Salı 19:16
İzmir'de motosikletli timlere 88 yeni polis

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından verilen 5 haftalık eğitimi tamamlayan 88 polis memuruna, sertifikaları verildi.

Polisler, şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sertifikalarını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın elinden aldı. Eğitimlerini tamamlayan polis memurlarından 67'si Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli ekipler olan Yunus timlerinde, 21'i de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapacak. Tören öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bayraklı Adliyesi saldırısında şehit olan motorize şahin polis memuru Fethi Sekin'i andı. Kentte huzur ve güvenliği sağlamak adına motorize polis sayısını her geçen artırdıklarını belirten Aşkın, "Bizim amacımız, bir vatandaşımız dara düştüğünde, en kötü trafik şartlarında dahi en kısa sürede ulaşabilmek. Bunun için de motosikletli personel sayımızı 120'nin üzerine çıkarttık. Bugün yeni arkadaşlarımız göreve başlıyor. Rabbim tekerinize taş değdirmesin" dedi.

Sertifika töreninin ardından, eğitimlerini tamamlayan polisler motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Polislerin cesurca yaptığı akrobatik hareketler, izleyenleri etkiledi. Tören, kokteylin ardından sona erdi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:16
  1. İzmir
  2. Motosikletli timler
  3. Yunus polisler

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