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Aktüel

İzmir'de motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 polis memuru yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 18:10:26 -
İzmir'de motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 polis memuru yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 polis memuru yaralandı.

Adem Kahya'nın kullandığı 35 LEH 63 plakalı motosiklet ile polis memurları Fatih Özer ile Gökhan Akbaş'ın bulunduğu motosiklet Zeytinköy kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adem Kahya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı polis memurları Fatih Özer ve Gökhan Akbaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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