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Yerel

İzmir'de mermer blokların altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.

2019-10-31 14:21:00 -
İzmir'de mermer blokların altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü

Atatürk Sanayi Sitesi 5556 Sokak'taki mermer ve granit işleme tesisinde çalışan 22 yaşındaki Muhammed Elali, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer blokların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Elali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen işçinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Elali'nin cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi.

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