İzmir'de mahsur kalan 18 göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan göçmenlerden aralarında çocukların da bulunduğu 11'i helikopterle kurtarıldı.13 Temmuz 2018 Cuma 14:15
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası'nda 25-30 yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı.
Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi.
Mahsur kalan göçmenlerden aralarında çocukların da bulunduğu 18'i helikopterle kurtarıldı.
Aynı bölge yakınlarında sabah saatlerinde de bir botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 57 göçmen yakalandı.
Çeşme'ye götürülen göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA, TRT Haber
YORUM YAZ