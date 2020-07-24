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Aktüel

İzmir'de kuzenini bıçakla öldüren kişi, yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:39:50 -
İzmir'de kuzenini bıçakla öldüren kişi, yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde halasının oğlunu bıçakla öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Yeşilova Mahallesi'nin Azman Kuyu mevkisinde kuzenler M.E.Ü. (25) ile Ahmet Uğur (26) arasında kavga çıktı.

Kavgada M.E.Ü, kuzenini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Uğur'un öldüğünü belirledi. Olayın ardından kaçan M.E.Ü, jandarma ekiplerince yakalandı. Suç aleti bıçak da olay yerine yakın bir yerde bulundu.

Zanlı, jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.




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