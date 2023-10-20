İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan şerefsizin cezası belli oldu
İzmir'in Çiğli ilçesinde alkol altıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan ve daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sanığa 10 ay hapis cezası verildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde alkol altıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan ve daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sanığa 10 ay hapis cezası verildi.
Çiğli'de geçtiğimiz yıl alkol aldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i yırtarak ateşe verdikleri videoyu sosyal medyadan paylaşan ve tutuklanan şüphelilerden biri öldü, diğer sanık hakkında ise hapis cezası verildi.
Zanlıların paylaştığı görüntülerde Kur'an-ı Kerim'i yırtarak ateşe verdikleri ve İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., görüntüyü çeken kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yargılanma sürecinde B.Ç. öldü. Dosyanın tek sanığı M.A.D.'nin yargılanmasına bugün devam edildi.
Mahkeme heyeti sanık M.A.D. hakkında 10 aya kadar hapis cezası verdi. B.Ç.’nin davası ise düştü. (İLKHA)