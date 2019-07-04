İzmir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı
Aliağa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, zararı karşılanan hayvan sahibinin uzlaşarak şikayetinden vazgeçmesiyle serbest bırakıldı.04 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
İzmir'in Aliağa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı,zararı karşılanan hayvan sahibinin uzlaşarak şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelhisar Mahallesi'ndekiK.K'ye ait 3 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı parmak izi eşleştirmesinin ardından R.A, U.A. ve K.K. gözaltına alındı.
İfade işlemleri için karakola götürülen 3 şüpheli, zararın karşılanması ve sürü sahibinin de uzlaşı karşılığında şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.
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