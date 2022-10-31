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Yerel İzmir'de korkutan yangın kontrol altına alındı
Yerel

İzmir'de korkutan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 28 hektarlık alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 23:58:00 - 2022-10-31 23:59:44

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 28 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, öğle saatlerinde Oruçlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 28 hektarlık alan zarar gördü

Havanın kararmasının ardından hava araçlarının bölgeden ayrıldığı ve ekiplerin alevlere karadan müdahale ettiği yangın, yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 28 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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