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Yerel

İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de metruk bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Ekiplerin müdahale ettiği alevler çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 17:57:00 -
İzmir'de korkutan yangın

Yangın, öğlen saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 313. Sokak’taki metruk bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan metruk müstakil evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede etrafa sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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