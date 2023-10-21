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Yaşam İzmir'de korkutan deprem
Yaşam

İzmir'de korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2023-10-21 00:43:00 -
İzmir'de korkutan deprem

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.58'de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

'Muhtemel tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz'

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Buca merkezli bir deprem yaşadık. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muhtemel tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz. Günün her saati 153 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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