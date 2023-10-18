İzmir'de korkutan deprem
İzmir’in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Bayındır ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.55’te meydana gelen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntının Aydın’da da hissedildiği öğrenildi.
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