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Gündem İzmir'de korkutan deprem
Gündem

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'in Ula ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 10:45:00 -
İzmir'de korkutan deprem

Edinilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi ve İzmir'den de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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