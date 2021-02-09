İzmir'de korkutan deprem
İzmir'in Ula ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Edinilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi ve İzmir'den de hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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İzmir'in Ula ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Edinilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi ve İzmir'den de hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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