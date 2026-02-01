  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?" O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor Milli savaş uçağının test prototipi için ilk uçuş tarihi belli oldu KAAN'da geri sayım Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen hakkında flaş gelişme İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız" Çapa, ölüyü bile reyting fırsatına çevirdi! Fatih Ürek Kore'de mi sahneye çıkıyordu utanmaz! MGM'den sarı kodlu fırtına uyarısı! 9 ilde hayat durma noktasına gelebilir İran'da patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü var!
Siyaset CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!
Siyaset

CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!

İstanbul'un Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, bir hayırsever tarafından cami kompleksinin bitişiğinde yapılması planlanan kız Kuran kursu projesi CHP'liler tarafından reddedildi.

İstanbul'un Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, bir hayırsever tarafından cami kompleksinin bitişiğinde yapılması planlanan kız Kuran kursu projesi CHP'liler tarafından reddedildi.

Proje, İBB Meclisi'nde CHP'nin oylarıyla kabul edilmedi. Projenin reddedilmesine gerekçe olarak CHP, bölgedeki "yeşil alan ihtiyacı" gösterdi! Bahaneyi duyanlar 'yuh' artık dedi.

 

KAMU VİCDANI VURGUSU

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü ve Pendik Belediyesi Meclis üyesi Avukat Murat Türkyılmaz, alınan kararın yalnızca teknik bir ret olmadığını, toplumsal vicdanı yaralayan bir tutum olduğunu söyledi.

Alanının resmi statüsünün "dini tesis alanı" olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, "Kuran kursları sadece Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yapılabilir. Ortada bir vakıf ya da dernek tahsisi yok. Buna rağmen dosya reddediliyorsa, burada iyi niyetten söz edemeyiz" ifadelerini kullandı. "Yeşil alan" gerekçesinin gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayan Türkyılmaz, "Bu bölge, İstanbul'da yeşil alana en az ihtiyaç duyulan yerlerden biri. Kent Yaşam Vadisi, Pendik Korusu, Aydos etekleri ortadayken böyle bir gerekçenin arkasına sığınılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. Daha önce farklı inanç gruplarına yönelik benzer projelere verilen destekleri hatırlatan Türkyılmaz, "Bahçelievler'de AK Parti olarak bizim cemevi yapımı için gösterdiğimiz hassasiyeti ve CHP tarafından verilen desteğin Kuran kursu söz konusu olunca ortadan kaybolması kabul edilemez" dedi.

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"
Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"

Gündem

Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"

Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar
Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar

Gündem

Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar

Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?
Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?

Gündem

Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

chp ve içki bütün kötülüklerin anasıdır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23