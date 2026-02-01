  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan’da “KARGU” kâbusu! Türk sürüsü havada bölünüp aynı anda vurdu, milli İHA’nın testi Atina’yı titretti SGK ödeme tarihini ilan etti: En düşük emekli zam farkı ne zaman yatacak? İşte yanıtı AFAD duyurdu! Neredeyse hiç sallanmayan ilimizde deprem oldu Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir! Atıklar enerjiye dönüşüyor! Çöpten 5 milyon kilovat elektrik Faruk Akşit 'üç gün gecikmeyle başardık' diyerek Türkiye'ye ilan etti Sapıklıklarına Türkiye’yi de alet etmişti! Sübyancı Epstein’ın ölü bulunduğu hapishane hücresi ortaya çıktı İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü! Beynin uyanıp bedenin uykuda kaldığı an!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü!

İstanbul'da trafik sorunu ara tatile rağmen ara vermeden devam ediyor. İş çıkış saatlerinde yoğunluk hafta boyunca yüzde 80’in üzerinde seyrederken, bazı günler yüzde 87’yi buldu.

#1
Foto - İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü!

İstanbul’un kronik sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğu, son aylarda belirgin şekilde artış gösterdi. Yoğunluğun günün büyük bölümüne yayıldığı kentte, özellikle iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaşıyor.

#2
Foto - İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü!

İSTANBUL TRAFİĞİNDE İLK YAŞANDI Haftada birkaç kez yüzde 85’in üzerine çıkan yoğunluk, İstanbulluları çileden çıkardı. Ocak ayında ise trafik yoğunluğu iki kez yüzde 89 seviyesine kadar yükseldi.

#3
Foto - İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü!

SON 4 GÜNDE YÜZDE 85'LERİ GÖRDÜ Okulların kapalı olması nedeniyle rahatlaması beklenen trafik, son hafta yüzde 85’leri gördü. Çarşamba günü İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaşırken, perşembe günü de aynı seviyede ölçüldü. Haftanın son gününde ise yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87’ye kadar yükseldi.

#4
Foto - İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü!

Hafta sonları akşam saatlerinde trafik genellikle daha sakin seyrederken, cumartesi akşamı yoğunluk yüzde 83’e ulaştı.

#5
Foto - İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü!

Trafik yoğunluğuna ilişkin veriler, kent genelinde ana arterlerde ve bağlantı yollarında hareketliliğin gün boyu yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.

#6
Foto - İstanbul'da rekor kırıldı: Ocak ayında 2 kez görüldü!

Havadan çekilen görüntülerde ise D-100 kara yolunda iş çıkış saatlerinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları, trafik yoğunluğunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette!
Gündem

Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet işlerine olan eşsiz sadakatini ve çalışma azmini gözler ..
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!
Gündem

Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!

Sokak röportajlarında her gün farklı bir ses yükselirken, son olarak sosyal medyada gündem olan bir emekli vatandaşın sözleri ezberleri bozd..
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi...
İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi
Dünya

İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi

ran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsiri’ye yönelik suikast düzenlendiği iddia edildi. Devrim Mu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23