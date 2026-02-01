  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir!

Kargo firmalarının adına gönderilen sahte mesajlarla yapılan dolandırıcılıklar artarken, uzmanlar şifre ve kod paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

#1
Foto - Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir!

Dolandırıcılar, PTT Kargo ve büyük kargo firmalarının adını kullanarak sahte SMS ve e-Postalarla vatandaşlara ulaşıyor, “Adres bilgileriniz hatalı” veya “Paketiniz teslim edilemedi” gibi mesajlarla gönderilen linkler üzerinden kişisel verileri hedef alıyor. Türkiye gazetesine değerlendirme yapan hukukçu Gizem Gonce, mağdurların hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir!

"BÜTÜN ŞİFRELER DEĞİŞTİRİLMELİ" Gonce “Nitelikli dolandırıcılıkta dolandırılmak tek başına mağduriyet sayılmıyor. Dolandırıldığını fark eden kişiler vakit kaybetmeden hukuki başvurularını yapmalı, zararın büyümesi önlenmelidir. Öncelikle bankalarıyla iletişime geçmeliler.

#3
Foto - Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir!

Kredi kartı ve internet bankacılığı derhâl geçici bloke edilmeli, bütün şifreler değiştirilmeli ve yetkisiz işlemler için itiraz kaydı oluşturulmalı” diye konuştu. Ayrıca e-Devlet şifresinin değiştirilmesi ve iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmesinin güvenliği artıracağını belirten Gonce “Cumhuriyet Başsavcılığına ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan başvurulmalı, bütün belgeler delil olarak sunulmalıdır” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir!

‘BELGELER EKSİKSİZ SUNULMALI’ Telefonla kimlik bilgisi ve doğrulama kodu paylaşan kişilerin ceza soruşturmasında mağdur sıfatında olduğunu vurgulayan Gonce “Dolandırıcılık suçunda kasıt aranır.

#5
Foto - Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir!

Aldatılan vatandaşların dikkatsizliği cezai sorumluluk doğurmaz. Çoğunlukla mağdurlara ‘acil’, ‘güvenlik’ ve ‘hesabınız tehlikede’ gibi ifadelerle panik oluşturmaya çalışılmaktadır. Devlet kurumları, bankalar ve PTT hiçbir şekilde telefonla ya da mesajla şifre istemez” uyarısında bulundu.

#6
Foto - Bu çağrıya sakın cevap vermeyin: Bütün hesaplarınız boşaltılabilir!

Cezai yaptırımlara da değinen Gonce “PTT’nin adı kullanılarak yapılan bu eylemler nitelikli dolandırıcılık kapsamındadır. Suçun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır” şeklinde konuştu./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
