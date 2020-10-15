  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de köpeğe su borusuyla vuran kişiye para cezası
Aktüel

İzmir'de köpeğe su borusuyla vuran kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:46:32 -
İzmir'de köpeğe su borusuyla vuran kişiye para cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde su borusuyla köpeğe vuran kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre Zafer Mahallesi'nde dün E.K'nin bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

Gözaltına alınan E.K'ye 947 lira para cezası uygulandı.

Adli işlemlerin ardından E.K, serbest bırakıldı.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Tire Temsilcisi Seher Cömert Kul, E.K. hakkında suç duyurunda bulundu.

Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!
Gündem

Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!

Türkiye Karadeniz’de Sinop ve Ordu açıklarında füze atışları yapacağını belirterek Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve denizciler için seyir Du..
Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağını ilan etti...
Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenlemenin yapıldığını aktaran..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay