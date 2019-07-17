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İzmir’de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2018 yılı Haziran ayında İzmir’de 6 bin 888 olan konut satışı, 2019 yılı Haziran ayında yüzde 51,6 oranında azalarak 3 bin 331 oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
İzmir’de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2018 yılı Haziran ayında İzmir’de 6 bin 888 olan konut satışı, 2019 yılı Haziran ayında yüzde 51,6 oranında azalarak 3 bin 331 oldu.


Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 5 bin 430 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 3 bin 390 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.



İzmir’de konut satışlarında bin 289 konut ilk defa satıldı


İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,1 azalarak bin 289 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 38,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul, 3 bin 813 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u bin 656 konut satışı ile Ankara ve bin 289 konut satışı ile İzmir izledi.



İpotekli konut satışları 2019 Haziran ayında 485 olarak gerçekleşti


İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,4 oranında azalarak 485 oldu. İzmir’de Haziran ayında satışı yapılan konutların yüzde 14,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 30,1’i ilk satış, yüzde 69,9’u ise ikinci el satışlar. Diğer konut satışlarının ise yüzde 40,2’sini ilk satış, yüzde 59,8’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.


İpotekli satışlarda İstanbul bin 175 konut satışı ve yüzde 16,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 23,1 ile Tunceli oldu.



Konut satışlarında Buca birinci


Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden İzmir Buca’da, 2019 haziran ayında en fazla konut satışı yapıldı. 2019 Haziran ayında Buca’da 419 konut satılırken Buca’yı 358 konut satışı ile Karşıyaka, 296 konut satışı ile Torbalı, 248 konut satışı ile Karabağlar, 204 konut satışı ile Çiğli, 185 konut satışı ile Menemen, 183 konut satışı ile Konak, 171 konut satışı ile Bornova ve 107 konut satışı ile Bayraklı takip etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
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