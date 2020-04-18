  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi fenalaştığı evinde yaşamını yitirdi.

2020-04-18 23:19:11 -
İzmir’de kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi fenalaştığı evinde yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Egekent Mahallesi 8831 sokakta bulunan özel bir site içerisindeki apartman dairesinde meydana geldi. Müzisyenlik yaptığı ve bir süredir işsiz olduğu iddia edilen Hakan T.’nin (46), evinde bulunan iki şişe kolonyayı içtiği ileri sürüldü. Aradan geçen süre zarfında oğlunun fenalaştığını gören annesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hakan T.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.


Öte yandan, şahsın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı