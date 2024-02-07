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Yaşam İzmir'de kendini yem karma makinesine kaptıran kişi yaşamını yitirdi
Yaşam

İzmir'de kendini yem karma makinesine kaptıran kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-07 03:59:00 -
İzmir'de kendini yem karma makinesine kaptıran kişi yaşamını yitirdi

Bayındır'da kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydemir (30), Çırpı Mahallesi'ndeki ailesine ait çiftlikte sıvı gübre atmak istediği sırada dengesini kaybedip kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptırdı.

Yardıma gelen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İbrahim Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi.

Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA

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