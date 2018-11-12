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İzmir'de kazada şoka giren sürücü bir anda koşmaya başladı!

Hızını alamayan bir kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca hızla çarparak karşı şeride geçti ve önüne ne geldiyse devirdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:37
İzmir'de kazada şoka giren sürücü bir anda koşmaya başladı!

Kaza, Karşıyaka ilçesindeki işlek bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari bir araç, kırmızı ışıkta yeşil lambanın yanmasını bekliyordu. Bu sırada hızını alamayan bir kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen araca arkadan hızla çarptı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde hızlı olduğu görülen kamyonet, önüne ne geldiyse devirdi. Karşı şeride geçen ve elektrik direğini de deviren araç ortalığı da toz bulutuna çevirdi. 



Şoka girdi, araçtan çıktı; koşmaya başladı 
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet metrelerce sürüklenirken, kaza sırasında karşı şeritten araç ve yaya olmaması olası bir facianın da önüne geçti. 

Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazada, bir detay oldukça dikkat çekti. Lambalarda beklerken kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü, çarpışmanın ardından araçtan inip koşmaya başladı. Yalpa yapa yapa koşan sürücünün şoka girerek veya yaşadığı kazanın etkisiyle koştuğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:37
  1. kaza

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