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İzmir'de kaybolan Furkan, 15 saat sonra bir binada uyurken bulundu

İzmir Torbalı'da hakkında kayıp ilanı verilen bir çocuk, 15 saat sonra bir binada uyur vaziyette bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 19:14
İzmir'de kaybolan Furkan, 15 saat sonra bir binada uyurken bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Furkan Kiraz, bu sabah AKUT ve AFAD destekli arama çalışmasıyla bulundu. Küçük çocuğun jandarmadaki ifadesinde oyun oynadıktan sonra yorulduğu için girdiği binada uyuyakaldığını söylediği belirtildi.

Kayıp ilanı verildi

Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan Sema- Ekrem Kiraz çiftinin çocuğu Furkan, dün öğleden sonra çocuk parkında arkadaşıyla birlikte oynamaya başladı. Saat 18.00 sıralarında ortadan kaybolan Furkan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.Girdiği binada uyuyakalan Furkan, 15 saat sonra bulundu

Bölgede jandarmanın yaptığı arama çalışması sonuçsuz kalınca AKUT ve AFAD ekiplerinden de yardım istedi. Özel eğitim köpekleriyle bölgede arama yapan ekiplerin gece boyunca çalışmaları sonuçsuz kaldı.Girdiği binada uyuyakalan Furkan, 15 saat sonra bulundu

Binada uyurken bulundu

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karadan yürütülen arama çalışmaları havadan da drone ile desteklendi.Girdiği binada uyuyakalan Furkan, 15 saat sonra bulundu

Bugün saat 09.00 sıralarında bölgede yaya olarak dolaşan Furkan'a ekipler ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Furkan, karakola götürüldü. Evlatlarına sağ olarak kavuşan anne ve baba büyük mutluluk yaşadı. Karakolda ifadesine başvurulan Furkan'ın oyun oynarken yorulduğu için üç katlı bir binaya girdiğini ve burada uyuyakaldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:14
  1. İzmir
  2. Torbalı
  3. Kayıp
  4. arama kurtarma
  5. uyurken bulundu

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