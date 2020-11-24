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Aktüel İzmir'de kamyona çarpan cipin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de kamyona çarpan cipin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 03:18:16 -
İzmir'de kamyona çarpan cipin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyona çarpan cipin sürücüsü polis memuru öldü.

Akçay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Çeken yönetimindeki 35 AGV 597 plakalı cip, arıza yaptığı için yol kenarına park eden 35 ADU 946 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Çeken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu cipin içinden çıkarılan Çeken'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çeken'in Sarnıç Polis Karakolunda görev yaptığı öğrenildi.

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