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İzmir'de 'kaçırma girişimi' iddiasından sonra okul önünde çaylı kurabiyeli nöbet!

Çiğli ilçesinde, 2 öğrenciye yönelik kaçırma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Yunus Emre İlkokulu'nun velileri, çocuklarını korumak için eğitim kurumu önünde başlattıkları nöbeti sürdürüyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:41
İzmir'de 'kaçırma girişimi' iddiasından sonra okul önünde çaylı kurabiyeli nöbet!

Evka- 2 Mahallesi'nde bulunan 6845 Sokak'taki Yunus Emre İlkokulu'nda, geçen salı günü, iddiaya göre, 1'inci sınıf öğrencisi Irmak Arıkan'ın (6) yanına, bahçede oynadığı 2 arkadaşı uzaklaştığı sırada, kimliği bilinmeyen kadın yaklaştı. Kadın, şeker vereceğini söylediği küçük kızı kolundan tutup, götürmeye çalıştı. Arkadaşlarının yanına gelmesi ve Irmak'ın direnmesi üzerine panikleyen kadın, okuldan uzaklaştı.

Bu olaydan birkaç saat sonra annesi Jale Kölgeli ve kendisinden 2 yaş büyük ağabeyiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli (6), yaklaşık 10 metre ileride yürürken, kırmızı otomobilden inen erkek tarafından araca bindirilmek istendi. Şüpheli erkek, Yıldız Simay'ın ağabeyinin görüp, bağırması ve annesinin koşarak, müdahale etmesiyle otomobile bindikten sonra uzaklaştı. Veliler, olayların ardından karakola giderek, kimliği belirsiz bu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

'GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİ ÇEKMEK ZORUNDA BIRAKILDIK'

Yaşanan olaylarla ilgili tartışmalar sürerken, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar da açıklamalarda bulundu. Karşıyaka Belediyesi olarak 2014 yılının Ekim ayında, ilçe sınırlarında bulunan ve riskli görülen tüm okullara güvenlik görevlisi gönderdiklerini belirten Akpınar, şunları söyledi:

"Tahsis ettiğimiz toplam 22 güvenlik görevlisini, 28 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğinde, belediyelerin kendi kurumlarının dışındaki kurum ve kuruluşlara güvenlik hizmeti vermesinin yasaklanmasıyla okullardan çekmek zorunda kaldık. Çocuklarımıza yönelik yaşanan kaçırılma, taciz, tecavüz gibi vakalar konusunda o gün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bugün yaşanan bu olaylar gösteriyor. Bu durum, bir ebeveyn olarak beni de yaralıyor. Belediyenin asli görevi olmamasına rağmen çocuklarımızın güvenliği ve ailelerimizin iç huzuru için bu uygulamayı başlatmıştık ve okul çevrelerindeki suç olaylarında önemli bir oranda düşüş tespit etmiştik. Maalesef güvenlik görevlilerimizi çekmek zorunda kaldık."

POLİSTEN GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA 

Öte yandan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Okulda incelemelerde bulunan ve öğrenciler de dahil birçok kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için okul çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise 15 Ekim'de il genelinde 947 güvenlik görevlisinin işbaşı yapacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:41
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