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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 18 bin 757 adet ele geçirildi

Operasyonda, 18 bin 757 telefon aksesuarı ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:54
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 18 bin 757 adet ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 18 bin 757 telefon aksesuarı ele geçirildi, olaya ilişkin bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Çankaya semtinde telefon aksesuarları satan bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarının bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 5 bin 187 cep telefonu camı, 4 bin 783 telefon ekranı, 295 telefon kasası, 4 bin 447 telefon kapağı, 3 bin 748 batarya, 180 şarj aleti, 117 adaptör olmak üzere 18 bin 757 cep telefonu parçası ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, iş yerinde bulunan A.D. (19) gözaltına alındı. 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:54
  1. İzmir
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  3. Konak ilçesi Çankaya semti
  4. cep telefonu camı
  5. telefon ekranı
  6. telefon kasası
  7. telefon kapağı
  8. batarya
  9. şarj aleti
  10. cep telefonu parçası
  11. adaptör
  12. cep telefonu
  13. kaçakçılık operasyonu

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