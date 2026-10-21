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Yerel İzmir’de kaçakçılara darbe! Tarihi mirası yağmalayan açgözlü odaklara geçit yok!
Yerel

İzmir’de kaçakçılara darbe! Tarihi mirası yağmalayan açgözlü odaklara geçit yok!

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İzmir’de kaçakçılara darbe! Tarihi mirası yağmalayan açgözlü odaklara geçit yok!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kararlı mücadele neticesinde, medeniyet mirasını yasa dışı yollarla cebe indirmeye çalışan açgözlü odaklara ağır bir tokat daha indirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesinde tespit edilen bir iş yerine düzenlenen nokta operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 672 adet tarihi sikke ele geçirildi.

İzmir'de tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 672 sikke ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

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