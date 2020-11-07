İzmir’de kaç bina hasarlı? Son dakika İzmir deprem haberi
30 Ekim’de İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özelikle de Bayraklı ve Bornova ilçesinde etkili oldu. 17 binanın yıkıldığı depremde 114 kişi ise hayatını kaybetti. Deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kurumu, ağır hasarlı binalarda oturanlara yardımların başladığını söyledi. Peki İzmir’de kaç bina hasarlı?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Ağır hasarlı binalarda oturanlar için yardımlar başladı.” dedi. Bakan Murat Kurum, İzmir’de 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlandığını duyurdu. Bakan Kurum 85 okulda hasar çalışmasının yapıldığını dile getirerek, 5 okul ağır, 18’i orta hasarlı olduğunu söyledi. Kurum, ağır hasarlı ve orta hasarlı okullarda okuyan öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edileceğini söyledi.