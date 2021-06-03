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Gündem

İzmir’de itfaiye rezaleti

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki lakaytlık iyice zıvanadan çıktı. İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’ndeki çekilen skandal görüntüler CHP zihniyetinin vurdumduymazlığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 09:06:00 -
İzmir’de itfaiye rezaleti

 Haber merkezi 

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki lakaytlık iyice zıvanadan çıktı. İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’ndeki çekilen skandal görüntüler CHP zihniyetinin vurdumduymazlığını gözler önüne serdi. Eğitim merkezine gelen 3 kadının sosyal medya hesaplarından paylaştığı yarı çıplak görüntüler, ‘pes’ dedirtti. İtfaiye araçlarının direksiyonuna geçerek eğitim merkezi içinde gezen ve sirene basarak eğlenen kadınlar bu anları da videoya alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. 3 kadının yer aldığı görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat ediyor.

“Yangın var dediler geldik”

Görüntüleri çekerken eğlendikleri görülen kadınlardan biri kahkaha atarak, ‘Mesleği bıraktı. İtfaiyeci oldu’ diyerek espri yapmayı da ihmal etmiyor. Bir paylaşımda ise ‘Yangın var dediler. Geldik’ yazıldı. Tepki çeken görüntülerin alkollü mangal partisinin ardından çekildiği iddia edildi. İtfaiye görevlilerinin kadın arkadaşlarının araçları kullanmalarına nasıl izin verdikleri akıllarda soru işareti bırakırken, skandalın ardından Büyükşehir Belediyesinin soruşturma başlattığı öğrenildi.
Yeni Akit Gazetesi

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