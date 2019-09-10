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İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı

Torbalı ilçesindeki olayda, 2 araç yıkımın etkisiyle yolda oluşan çukura düştü, elektrik direği devrildi

10 Eylül 2019 Salı 22:01
İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesine istinat duvarı yıkılan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi 83 Sokak'ta Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, İZSU ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla yolda çökme meydana geldi. Park halindeki 2 araç oluşan çukura düştü, bir elektrik direği de devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Arama kurtarma ekipleri de çökmenin yaşandığı bölgede canlı bulunabileceği ihtimaliyle çalışma yaptı.

İkinci katındaki dairelerde hasar meydana gelen apartman, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Atmaca Apartmanı yöneticisi Şerife Okay, duvarın bir anda yıkıldığını belirterek, "Kızım o anda evdeydi, ben de ekmek almak için markete gitmiştim. Bütün apartman sakinleri çok korktu." dedi.



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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:01
  1. apartman
  2. Göçük
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